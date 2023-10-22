В полностью прозрачном платье: девушка Роберта Паттинсона удивила выбором наряда для мероприятия

Пара в отношениях с 2018 года и почти всегда на светских мероприятиях появляется вместе.

В субботу, 21 октября, в Лос-Анджелесе состоялся ежегодный гала-концерт кампании GO. Мероприятие посетили многие знаменитости, среди которых был и главный вампир нулевых - британский актер Роберт Паттинсон. Однако мероприятие он посетил уже традиционно со своей возлюбленной - моделью и певицей Сьюки Уотерхаус.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Но если Роберт отдал предпочтение строгому и довольно классическому образу, надев просто черный костюм и рубашку, то Сьюки решила привлечь внимание - девушка появилась на мероприятии в полностью прозрачном платье.

Ее наряд был бордового цвета, имел завышенную талию и имел градиентный окрас - верх был бордового цвета, а низ почти черным. Образ она дополнила черным нижним бельем, которое было видно из-под наряда, а также туфлями на каблуках.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

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