В полностью прозрачном платье: Джоди Тернер-Смит вышла на красную дорожку в смелом образе

Во время Венецианского кинофестиваля в этом году его негласной звездой стала британская актриса Джоди Тернер-Смит, ведь каждый ее образ был смелым, а также вызывал восторг и удивление. Вероятно, терять статус новой иконы стиля она не захотела, поэтому решила перехватить у коллег эстафету "голых" образов и вышла на красную дорожку в полностью прозрачном платье от бренда Christian Siriano.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Наряд был выполнен в черном цвете из тонкого полупрозрачного тюля. Из белья на Джоди были только серые трусы, а вот грудь осталась обнаженной и только слегка прикрывалась тонкой тканью платья.

Несмотря на то, что наряд был прозрачен, его крой все же был довольно сдержанным: длинная приталенная юбка с пышным низом, длинные рукава и высокая горловина. Наряд также полностью был драпирован. Дополнила образ она украшениями от REZA jewelry, черным клатчем со стразами и новым цветом волос - на этот раз она покрасила их в бордовый.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Также стоит отметить, что это платье от Christian Siriano звезда заполучила очень быстро, ведь данная модель из коллекции весна-лето 2023 была представлена всего несколько недель назад в Нью-Йорке.

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