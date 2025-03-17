В полностью прозрачном платье: Галь Гадот на премьере фильма "Белоснежка"

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Белоснежка" - новой экранизации сказки братьев Гримм, над которой работала Walt Disney. Одну из главных ролей в этой картине сыграла Галь Гадот - она появится в образе Злой королевы.

Для премьеры фильма Галь выбрала довольно смелое платьу черного цвете - нарятд от Chloe из коллекции осень-зима 2025. Ее лук состоял из юбки и необычного верха с пышной заниженной то ли юбкой, то ли баской. Наряд был полностью прозрачным. На шее у актрисы было украшение на длинном черном шнурке, волосы она распустила и уложила назад, а ее макияж был очень простым и лаконичным.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Главная звезда фильма, 23-летняя Рэйчел Зеглер, которая сыграла Белоснежку, тоже появилась на этой премьере. Девушка вышла к фотографам в платье от Dior персикового цвета и с высокой прической.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

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