В полностью прозрачном платье-сетке: Дакота Джонсон удивила нарядом, выбранным для премьеры "Мадам Паутины"

34-летняя Дакота Джонсон, которую многие знают в первую очередь по нашумевшей серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого", посетила премьеру нового фильма от Marvel "Мадам Паутина", которая состоялась в Лос-Анджелесе. В предстоящем проекте она сыграет главную роль.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

На красной дорожке звезда позировала в сексуальном прозрачном платье от Модного дома Gucci. Наряд имел очень глубокое V-образное декольте и полностью был украшен стразами.

Под платьем на Дакоте было бежевое боди, которое практически сливалось с цветом ее кожи, из-за чего казалось, что девушка практически обнаженная.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила черными босоножками, колье на шее, а также макияжем и лаконичной прической с маникюром.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Супергеройский фильм "Мадам Паутина" расскажет о парамедике с Манхэттена – Кассандре Вебб, которая из-за мутации обнаружила у себя сверхъестественные способности. Она начинает видеть будущее. Вебб знакомится с тремя женщинами, с которыми начинает сотрудничать, чтобы узнать больше о своем прошлом и пережитом роковом настоящем.

В украинский прокат "Мадам Паутина" выйдет 14 февраля.

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