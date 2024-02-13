В полностью прозрачном платье-сетке: Дакота Джонсон удивила нарядом, выбранным для премьеры "Мадам Паутины"

Смелое платье актрисы вызвало фурор на красной дорожке.
34-летняя Дакота Джонсон, которую многие знают в первую очередь по нашумевшей серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого", посетила премьеру нового фильма от Marvel "Мадам Паутина", которая состоялась в Лос-Анджелесе. В предстоящем проекте она сыграет главную роль.
На красной дорожке звезда позировала в сексуальном прозрачном платье от Модного дома Gucci. Наряд имел очень глубокое V-образное декольте и полностью был украшен стразами.
Под платьем на Дакоте было бежевое боди, которое практически сливалось с цветом ее кожи, из-за чего казалось, что девушка практически обнаженная.
Образ актриса дополнила черными босоножками, колье на шее, а также макияжем и лаконичной прической с маникюром.
Супергеройский фильм "Мадам Паутина" расскажет о парамедике с Манхэттена – Кассандре Вебб, которая из-за мутации обнаружила у себя сверхъестественные способности. Она начинает видеть будущее. Вебб знакомится с тремя женщинами, с которыми начинает сотрудничать, чтобы узнать больше о своем прошлом и пережитом роковом настоящем.
В украинский прокат "Мадам Паутина" выйдет 14 февраля.
Читайте также: