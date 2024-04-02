В полностью прозрачном платье-сетке: Кэти Перри удивила выбором наряда для церемонии

Похоже, что певица Кэти Перри решила кардинально изменить имидж, поскольку в прошлом месяце появилась на церемонии Billboard Women in Music Awards в красном наряде от бренда Ellie Misner из коллекции Demi Couture 2024, у которого была шнуровка на ягодицах, а вчера решила сверкнуть всем бельем.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Перри пришла на церемонию вручения наград iHeartRadio Music Awards в черном полностью прозрачном платье-сетке от Interior из-под которого было видно черное белье.

Платье было сделано на самом деле из черного мелкого бисера, имело разрезы по бокам и завязки в виде красных бархатных лент.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Сочетала Кэтти платье с солнцезащитными очками от Acne Studios и трендовыми сапогами со складками из мягкой кожи от бренда Khaite.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Волосы певица распустила, накрасила ногти красным лаком, а также сделала макияж. Завершали образ серебряные кольца от ювелирного бренда Mara Paris.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Кроме Перри на мероприятии появились Аврил Лавин, Джаред Лето, Бейонсе и Шер вместе со своим молодым бойфрендом.

Читайте также:

Стиль Кэти Перри (17 фото)