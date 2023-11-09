В полностью прозрачном платье-сетке: модель Эшли Грэм сверкнула бельем и эффектной фигурой

Ее образ был одним из самых эффектных и гламурных.

Известная модель plus-size Эшли Грэм посетила торжественное открытие флагманского магазина Swarovski в Нью-Йорке на знаменитой Пятой авеню. Приурочена вечеринка также была к коллаборации Swarovski x SKIMS.

Для мероприятия звезда надела белое белье - бюстгальтер с широкими бретельками и высокий трусы. Также на Эшли было длинное обтягивающее платье-сетка с рукавами, полностью украшенное мелкими стразами, а в зоне горловины - большими камнями.

Образ модель дополнила цепочкой, которая крепилась на шею и талию, а также гламурными босоножками на каблуках. Волосы она собрала в хвост, сделал макияж и надела серьги-кольца.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Но несмотря на столь гламурный лук, звездой мероприятия все же стала Ким Кардашьян, которая пришла на него в мини-юбке из кристаллов и "голом" топе, который практически ничего не скрывал на ее теле.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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