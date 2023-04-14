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В полностью прозрачной кофте-сетке: модель Шанина Шейк прогулялась по городу в пикантном наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
586
Время на прочтение
1 мин
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В полностью прозрачной кофте-сетке: модель Шанина Шейк прогулялась по городу в пикантном наряде

Шанина Шейк / Фото: Getty Images

После рождения ее первенца прошло всего полгода, а Шейк уже успела вернуть дородовую форму и выглядит великолепно.

32-летняя австралийская модель и звезда бельевого бренда Victoria’s Secret Шанина Шейк попала под прицел папарацци по пути на звездное мероприятие бренда косметики Bondi Sands, которое состоялось в Goya Studios, в Голливуде.

Модель надела для мероприятия лук в черном цвете, в котором сочетала трендовые атласные штаны-карго с полностью прозрачной сетчатой кофтой, на рукавах у которой были небольшие оборки. Из-под кофты было видно черное белье.

Образ Шанина дополнила маленькой сумкой, босоножками на каблуках и серьгами-кольцами. Волосы она собрала в пучок и сделала макияж.

Шанина Шейк / © Getty Images
Шанина Шейк / Фото: Getty Images

Но в обычной жизни она одевается не менее стильно и эффектно. На днях Шанину также заметили после шопинга в магазине, когда она несла в руках букет цветов. Тогда модель сочетала майку с трендовой юбкой. 

Шанина Шейк / © Getty Images
Шанина Шейк / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
586
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