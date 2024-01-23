В полностью прозрачной юбке, перьях и бархате: немецкий блогер Леони Ханне на Неделе моды в Париже

Традиционно фэшн-икона не пропускает эти мероприятия.
Известный немецкий блогер, модель, инфлюэнсер и икона стиля - 35-летняя Леони Ханне - прилетела в Париже, где 22 января стартовала Неделя высокой моды.
Всего за один день пребывания в столице моды Леони продемонстрировала три стильных и гламурных образа, которые кардинально отличались друг от друга.
Первый наряд модницы - от Georges Hobeika. В гламурном платье расшитом пайетками, кристаллами и бисером она посетила показ бренда. Лук Леони дополнила короткой шубой, серебряной сумкой и босоножками. Волосы блогер собрала в высокий пучок.
Также у наряда было очень глубокое V-образное декольте, которое Леони продемонстрировала уже на своей странице в Instagram. Декольте украшал большой бант.
Второй образ звезды моды - наряд, который она надела на показ Ramialali. Платье Леони было с шелковым халтером, но также его украшала вышивка пайетками и декор золотыми перьями.
Дополнила она этот лук золотой сумкой от Valentino, босоножками и трендовыми золотыми серьгами-каплями от Bottega Veneta. Эти серьги стали одним из самых популярных и востребованных аксессуаров 2023 года.
И ее третий лук - бархатный костюм коричневого цвета от Schiaparelli. Этот наряд Леони надела на показ Модного дома, где была представлена коллекция весна-лето 2024. Он включал жакет с покатыми плечами и юбку ниже колен, которые украшали сюрреалистичные золотые пуговицы.
Образ она дополнила красной сумкой с изображением женского лица, ободком, бархатной водолазкой и сапогами. В ушах у модница красовались также массивные серьги.
Кадры с показа Леони также показала в Instagram. Кроме нее это мероприятие посетила также американская суперзвезда Дженнифер Лопес и актриса Зендея.
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