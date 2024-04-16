В полностью прозрачной юбке с гламурной бахромой: блогер Леони Ханне сходила на вечеринку

Это был необычный наряд, который идеально подошел для жаркого дня в Калифорнии.

Немецкий блогер Леони Ханне посетила мероприятие Revolve Festival 2024, которое прошло в американском городе Палм-Спрингс. Девушка выбрала для своего выхода эффектный фестивальный наряд, который состоял из боди с глубоким декольте и смелым лифом, а также прозрачной юбки.

Украшала юбку в этом луке золотистая бахрома со стразами, которая хаотично была на ней пришита. Также Леони дополнила наряд поясной сумкой от Chanel, множеством украшений и большими серьгами в ушах.

Прическа у нее была высокой, а макияж в трендовой коричневой гамме. Завершали образ Леони черные ботинки.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Некоторыми кадрами с мероприятия она также поделилась в Instagram.

Но если вам кажется, что образ с прозрачной юбкой слишком смелый, то Леони такие наряды очень любит и часто носит. Девушка в полностью прозрачной юбке, перьях и бархате также появлялась на Неделе моды в Париже.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

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