В полностью прозрачной юбке: Жизель Бундхен засветила ягодицы

Модель снялась в промокампании Alaïa.
43-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – стала главной звездой промокампании бренда известного тунисского дизайнера Аззедина Алая. Она примерила довольно смелые образы.
Так, Жизель позировала в прозрачной латексной юбке, в которой и засветила свои идеальные ягодицы. Стоимость такого экстравагантного элемента одежды на сайте бренда составляет 1700 евро. Юбку модель сочетала с белым боди и белыми туфлями на каблуках.
Также Бундхен примерила костюм, состоявший из кроп-топа и обтягивающей юбки, а также полупрозрачное черное платье.
Напомним, ранее роскошная Жизель Бундхен похвасталась стройными ногами в весенней промокампании французского бренда Balmain.
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