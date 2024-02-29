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В полностью прозрачной юбке: Жизель Бундхен засветила ягодицы

В полностью прозрачной юбке: Жизель Бундхен засветила ягодицы

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

Модель снялась в промокампании Alaïa.

43-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – стала главной звездой промокампании бренда известного тунисского дизайнера Аззедина Алая. Она примерила довольно смелые образы.

Так, Жизель позировала в прозрачной латексной юбке, в которой и засветила свои идеальные ягодицы. Стоимость такого экстравагантного элемента одежды на сайте бренда составляет 1700 евро. Юбку модель сочетала с белым боди и белыми туфлями на каблуках.

Также Бундхен примерила костюм, состоявший из кроп-топа и обтягивающей юбки, а также полупрозрачное черное платье.

Напомним, ранее роскошная Жизель Бундхен похвасталась стройными ногами в весенней промокампании французского бренда Balmain.

Жизель Бундхен в промокампании Balmain/instagram.com/gisele / ©
Жизель Бундхен в промокампании Balmain/instagram.com/gisele

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