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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В поло с полосками и юбке с блестящими цветами: Сара Полсон продемонстрировала интересный образ в Нью-Йорке

Актриса сочетала удобный полосатый топ с нарядной юбкой.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Сара Полсон

Сара Полсон / © Getty Images

Папарацци запечатлели Сару Полсон возле студии ABC в Нью-Йорке. На актрисе было полосатое зелено-черное поло, под которое она надела белую рубашку.

Верх она сочетала с черной юбкой миди, украшенной объемными черными цветочными аппликациями из блестящих пайеток. Юбка имела слегка расширенный силуэт и боковые карманы, в которых Сара держала руки.

Сара Полсон / © Getty Images

Сара Полсон / © Getty Images

Дополнили наряд светло-серые туфли и небольшие золотые серьги с прозрачными камнями. Полсон сделала аккуратную укладку и макияж с акцентом на красной помаде.

Напомним, Сара Полсон в прозрачном кружеве и без бюстгальтера появилась на фотоколле в Мехико.

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