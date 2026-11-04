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- Шоу-бизнес
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В поло с полосками и юбке с блестящими цветами: Сара Полсон продемонстрировала интересный образ в Нью-Йорке
Актриса сочетала удобный полосатый топ с нарядной юбкой.
Папарацци запечатлели Сару Полсон возле студии ABC в Нью-Йорке. На актрисе было полосатое зелено-черное поло, под которое она надела белую рубашку.
Верх она сочетала с черной юбкой миди, украшенной объемными черными цветочными аппликациями из блестящих пайеток. Юбка имела слегка расширенный силуэт и боковые карманы, в которых Сара держала руки.
Дополнили наряд светло-серые туфли и небольшие золотые серьги с прозрачными камнями. Полсон сделала аккуратную укладку и макияж с акцентом на красной помаде.
Напомним, Сара Полсон в прозрачном кружеве и без бюстгальтера появилась на фотоколле в Мехико.