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В полосатом бикини: Деми Роуз продемонстрировала пышный бюст и тонкую талию

В полосатом бикини: Деми Роуз продемонстрировала пышный бюст и тонкую талию

В полосатом бикини: Деми Роуз продемонстрировала пышный бюст и тонкую талию

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Британская модель поделилась горячим снимком.

Провокационная Деми Роуз опубликовала в Instagram очередное откровенное фото. На этот раз красотка предстала перед камерой в полосатом бело-розовом лифе от купальника и трикотажных светло-розовых мини-шортах, которые специально приспустила, чтобы продемонстрировать свои сексуальные формы.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Но главным акцентом в ее образе был пышный бюст, которым она очень гордится.

Роуз славится своей любовью к откровенным фотосессиям. Она с удовольствием демонстрирует перед камерой свои прелести, часто в обнаженном виде, и при этом ни капли не стесняется.

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