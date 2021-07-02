В полосатом бикини: Деми Роуз продемонстрировала пышный бюст и тонкую талию

Британская модель поделилась горячим снимком.
Провокационная Деми Роуз опубликовала в Instagram очередное откровенное фото. На этот раз красотка предстала перед камерой в полосатом бело-розовом лифе от купальника и трикотажных светло-розовых мини-шортах, которые специально приспустила, чтобы продемонстрировать свои сексуальные формы.
Но главным акцентом в ее образе был пышный бюст, которым она очень гордится.
Роуз славится своей любовью к откровенным фотосессиям. Она с удовольствием демонстрирует перед камерой свои прелести, часто в обнаженном виде, и при этом ни капли не стесняется.
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