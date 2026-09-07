В полосатом бикини у моря: 61-летняя Элизабет Херли продемонстрировала идеальную фигуру

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли опубликовала в Instagram новое фото, сделанное на фоне моря и гор. На снимке 61-летняя актриса позировала с поднятыми руками и широко улыбалась.

На ней было белое бикини в голубые горизонтальные полоски на тонких завязках, которое прекрасно подчеркнуло пышное декольте, плоский живот и стройную подтянутую фигуру Херли.

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Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

У Лиз была волнистая прическа и макияж с темным акцентом на глазах и нежной розовой помадой.

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В подписи к фотографии актриса попрощалась с летом и сообщила, что вскоре в ее жизни начнется новая глава. При этом Херли не уточнила, какие именно перемены ее ждут.

«Прощай, лучшее лето в моей жизни. Новая глава вот-вот начнется», — написала звезда.

Напомним, Элизабет Херли ранее опубликовала фото в белом купальнике с золотыми цепочками.

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