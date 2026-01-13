- Дата публикации
В полосатом джемпере и широких брюках: стильная Ники Хилтон посетила тусовку косметического бренда
42-летняя американская светская львица и бизнесвумен Ники Хилтон посетила мероприятие в Нью-Йорке.
Она присутствовала на открытии Академии L’Oreal в Hudson Yards в Нью-Йорке, куда приехала в кофейном полосатом коротком джемпере, под который надела соответствующую рубашку и подобрала брюки-клеш. Ники дополнила свой лук коричневой кожаной сумкой Birkin, выразительным макияжем, несколькими кольцами на пальцах и красных маникюром.
А недавно мы показывали, как сестра Ники — светская львица Пэрис Хилтон - выбрала гламурный лук для своего появления на церемонии.