В полосатом джемпере и широких брюках: стильная Ники Хилтон посетила тусовку косметического бренда

Ники Хилтон / © Getty Images

Реклама

Она присутствовала на открытии Академии L’Oreal в Hudson Yards в Нью-Йорке, куда приехала в кофейном полосатом коротком джемпере, под который надела соответствующую рубашку и подобрала брюки-клеш. Ники дополнила свой лук коричневой кожаной сумкой Birkin, выразительным макияжем, несколькими кольцами на пальцах и красных маникюром.

Ники Хилтон / © Getty Images

А недавно мы показывали, как сестра Ники — светская львица Пэрис Хилтон - выбрала гламурный лук для своего появления на церемонии.