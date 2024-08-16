В полосатом комбинезоне: Холли Берри посетила интервью в эффектном наряде

Актриса Холли Берри, известная многим по роли Женщины кошки, попала под прицел фотографов в Нью-Йорке, когда иша на интервью программы Good Morning America.

Холли надела в тот день стильный и удобный комбинезон от бренда Alberta Ferretti из коллекции Pre-Fall 2024. Наряд не имел рукавов, был с широкими штанинами, пуговицами и V-образным декольте. Спереди у наряда была имитация жилетки.

Комбинезон Берри носила в сочетании с высокими каблуками, солнцезащитными очками и несколькими лаконичными украшениями. Волосы она уложила кудрявым метовом в легкие аккуратные кудряшки.

Холли Берри / Фото: Getty Images

Однако этот обарз актрисы меркнул по сравнению с тем, что она надела несколькими днями ранее на премьеру фильма от Netflix "Союз" в Лос-Анджелесе. Тогда к фотографам она вышла в сногсшибательном платье с "голым" эффектом от бренда La Perla.

Холли Берри / Фото: Associated Press

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