В полосатом костюме: Эль Феннинг пришла на презентацию сериала и попала под прицел фотографов

Эль Феннинг / © Getty Images

Реклама

Эль Феннинг посетила презентацию сериала «У Марго проблемы с деньгами», на этот раз в Нью-Йорке. Актриса выбрала для мероприятия коричневый полосатый костюм от Saint Laurent, жакет которого был очень необычным, ведь имел широкие плечи и удлиненный силуэт, который подчеркивал ее фигуру и создавал изящный силуэт.

Актриса надела жакет на голую кожу, что придало образу игривости и интереса. Костюм Эль носила в сочетании с остроносыми черными туфлями и сумкой лаконичного дизайна от известного бренда The Row, который основали сестры-близнецы Олсен.

Эль Феннинг / © Getty Images

Кстати, актриса уже надевала полосатый костюм ранее, но от Givenchy из коллекции осень-зима 2026. Главным акцентом и изюминкой образа стал аксессуар на шее Эль — актриса завязала кожаный платок винного цвета.

Реклама

Эль Феннинг / © Associated Press

Новости партнеров