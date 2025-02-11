В полосатом костюме и блузке с бантом: Наоми Уоттс на церемонии в Лос-Анджелесе

56-летняя актриса выбрала для своего выхода деловой лук в классических цветах.
Наоми Уоттс посетила церемонию вручения наград Гильдии продюсеров 2025, которая состоялась в Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе.
Для такого события актриса выбрала деловой черный костюм в полоску, состоявший из жакета и прямых брюк со стрелками. На ней также была белая блузка и черный бант.
Аутфит Уоттс дополнила черными лакированными туфлями на шпильках и черной сумкой. Она сделала аккуратную укладку и макияж с акцентом на красной помаде. Уши Наоми украсила бриллиантовыми серьгами.
Напомним, Наоми Уоттс вышла в свет, чтобы прорекламировать книгу о менопаузе.
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