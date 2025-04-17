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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
25
Время на прочтение
1 мин

В полосатом костюме и галстуке: стильная звезда шпионской комедии "Аргайл" на фэшн-ивенте

34-летняя Адриана Дебо в образе в серо-белых цветах посетила модный показ.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Адриана Дебос

Адриана Дебос / © Associated Press

Звезда шпионской комедии "Аргайл" - Адриана Дебос - посетила показ новой коллекции осень-зима 2025 года бренда Ralph Lauren, который состоялся в Нью-Йорке.

На фэшн-ивенте актриса предстала в стильном луке. На ней был деловой серый костюм в белую полоску, состоявший из двубортного жакета и прямых широких брюк, белая рубашка и серый галстук.

Адриана Дебос / © Associated Press

Адриана Дебос / © Associated Press

Аутфит Андриана дополнила замшевыми туфлями-лодочками и серой кожаной сумкой с логотипом вышеупомянутого бренда.

Адриана Дебос / © Associated Press

Адриана Дебос / © Associated Press

У Дебос была ретро-прическа в стиле 20-х годов, макияж смоки-айс и лаконичные бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах.

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Дата публикации
Количество просмотров
25
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