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- Шоу-бизнес
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В полосатом костюме и галстуке: стильная звезда шпионской комедии "Аргайл" на фэшн-ивенте
34-летняя Адриана Дебо в образе в серо-белых цветах посетила модный показ.
Звезда шпионской комедии "Аргайл" - Адриана Дебос - посетила показ новой коллекции осень-зима 2025 года бренда Ralph Lauren, который состоялся в Нью-Йорке.
На фэшн-ивенте актриса предстала в стильном луке. На ней был деловой серый костюм в белую полоску, состоявший из двубортного жакета и прямых широких брюк, белая рубашка и серый галстук.
Аутфит Андриана дополнила замшевыми туфлями-лодочками и серой кожаной сумкой с логотипом вышеупомянутого бренда.
У Дебос была ретро-прическа в стиле 20-х годов, макияж смоки-айс и лаконичные бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах.