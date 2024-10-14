В полосатом костюме и голубой рубашке: Кейт Бланшетт в ярком образе посетила кинофестиваль

Кейт Бланшетт посетила показ фильма "Слухи", который прошел в рамках 68-го Лондонского кинофестиваля BFI.

На ивент она пришла в ярком аутфите. На актрисе был красно-белый костюм в полоску, состоявший из жакета и юбки миди, и голубая рубашка. Аутфит Кейт дополнила голубыми лакированными туфлями.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Бланшетт сделала волнистую укладку и макияж с акцентом на глазах.

О фильме:

"Слухи" – это черная комедия с Кейт Бланшетт и Алисией Викандер в главных ролях. Режиссерами и сценаристами ленты выступили Гай Мэддин, Гален и Эван Джонсоны.

Фильм рассказывает о семи лидерах самых богатых демократических стран мира, встретившихся на ежегодном саммите G7. Их преследуют слухи после того, как они заблудились в лесу, и столкнулись с большой опасностью, пытаясь составить заявление о глобальном кризисе.

Напомним, Кейт Бланшетт на Лондонском кинофестивале продемонстрировала также лук в черном брючном костюме от британского бренда Stella McCartney и с массивным украшением в виде золотой птицы на шее.

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