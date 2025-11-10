- Дата публикации
В полосатом костюме и лонгсливе: Дженна Ортега в стильном луке появилась на ивенте в Лос-Анджелесе
23-летняя актриса продолжает заниматься промокампанией второго сезона сериала, в котором она сыграла главную роль.
Дженна Ортега посетила мероприятие, посвященное сериалу «Уэнсдей», которое состоялось в кинотеатре Netflix Tudum в Лос-Анджелесе.
Перед фотографами актриса появилась в стильном луке. На ней был темный лонгслив и графитовый костюм в полоску, который состоял из приталенного жилета и брюк-палаццо с поясом-шнурками.
Аутфит Дженна дополнила прической с локонами, макияжем с акцентом на глазах и серебряной цепочкой с крестиком на шее.
Напомним, на ивенте также побывала коллега Ортеги из сериала — Кэтрин Зета-Джонс, которая предстала в кружевном мини-платье.