В полосатом костюме и лубутенах: Сиара продемонстрировала эффектный офисный образ

39-летняя артистка выбрала для своего выхода наряд от лос-анджелесского бренда.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Сиара, которая выбрала для своего выхода офисный лук.

На звезде была белая рубашка с V-образным вырезом и серый костюм в полоску от лос-анджелесского бренда Helsa, состоявшего из двубортного жакета и брюк-палаццо с завышенной талией.

Сиарра / Фото: Getty Images

Аутфит Сиара дополнила черными туфлями Christian Louboutin и черной кожаной сумкой с золотой фурнитурой.

У нее была идеально ровная укладка, макияж с коричневым блеском на губах и пудро-розовый маникюр. На лице артистки были имиджевые очки в черной оправе от Bottega Veneta.

Напомним, Сиара в кожаном боди и мохнатых сапогах пришла на вечеринку.

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