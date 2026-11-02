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- Шоу-бизнес
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В полосатом костюме и с галстуком цвета марсала: Сильвестра Сталлоне запечатлели на съемках "Короля Талсы"
Актер предстал перед камерами в элегантном образе с яркими аксессуарами.
Сильвестр Сталлоне попал в объективы папарацци на съемочной площадке сериала «Король Талсы» в Нью-Йорке.
Актер был одет в серый костюм в полоску, состоящий из двубортного пиджака с пуговицами в тон и прямых брюк со стрелками. На нем также была белая рубашка и галстук цвета марсала.
Аутфит он дополнил черными кожаными туфлями на шнурках, золотой печаткой и металлической брошью в виде звездочек, прикрепленной к лацкану. Из нагрудного кармана пиджака виднелись бордовый платок и кубинская сигара.
Актер зачесал седые волосы назад, а его образ дополняла короткая бородка с усами.
«Король Талсы» — криминальный сериал платформы Paramount+, в котором Сталлоне играет нью-йоркского мафиози Дуайта «Генерала» Манфреди. После 25 лет заключения герой выходит на свободу, однако вместо ожидаемого возвращения к привычной жизни получает от своего босса задание отправиться в Талсу, штат Оклахома. Там он начинает строить собственную криминальную империю.
Сталлоне также является одним из исполнительных продюсеров проекта наряду с Тейлором Шериданом и Теренсом Винтером.