В полосатом костюме и с изумрудными тенями: эффектный Билли Портер на светском мероприятии

53-летний актер для эффектности своего образа сделал яркий макияж и маникюр.

Билли Портер посетил 16-ю ежегодную церемонию вручения премии "Золотое сердце", которая состоялась в The Glasshouse в Нью-Йорке.

Для этого события он выбрал черную блузку с галстуком-бантом и белый брючный костюм в полоску от бренда Michael Kors. Пиджак имел небольшой шлейф.

Билли Портер / Фото: Associated Press

К наряду Билли подобрал золотые туфли на высокой платформе и каблуке.

Актер сделал себе африканские косички, некоторые из них он выкрасил в цвет металлик и украсил декоративными деталями.

Билли Портер / Фото: Associated Press

Портер сделал себе яркий макияж с акцентом на изумрудных тенях с блестками. Свой лук он завершил серебряными перстнями и золотым маникюром.

Билли Портер / Фото: Associated Press

Напомним, на гала-концерте New York City Ballet Fall Fashion Портер был одет в разноцветное свободное платье из коллекции осень-зима 2013 от английского бренда Giles Deacon. Наряд имел вырез в зоне декольте и был украшен металлическими шипами.

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