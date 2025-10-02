ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

В полосатом костюме и с красной помадой: красивая Наоми Уоттс на фешн-шоу Mugler

57-летняя британская актриса приехала в Париж на Неделю моды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Наоми Уоттс

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс посетила показ коллекции весна/лето 2026 бренда Mugler, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

На фэшн-показе она появилась в стильном луке. На актрисе был черный костюм в полоску, состоящий из юбки миди и жакета приталенного силуэта, который отлично акцентировал внимание на ее тонкой талии. Жакет также имел воротник, как у рубашки, и расклешенные манжеты.

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Аутфит Наоми дополнила черной сумкой и черными остроносыми туфлями с ремешками и на шпильках.

Уоттс сделала укладку с локонами на одну сторону, макияж с красной помадой и бордовый маникюр. В ушах у нее были лаконичные серьги, на шее - длинная брошь с камнями, а на руках - кольца с камнями.

Напомним, Наоми Уоттс на улицах Нью-Йорка появилась в платье с принтом малины А-силуэта длины миди.

Дата публикации
Количество просмотров
23
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie