В полосатом костюме и с платком на плечах: Рианна сверкнула бельем на улицах Лос-Анджелеса

36-летняя поп-дива в стильном наряде оверсайз вышла в свет.
Рианна попала под прицел папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Поп-дива, как всегда, выглядела стильно.
Она была одета в черно-белый полосатый костюм оверсайз, состоявший из рубашки и брюк. Рубашку Рири застегнула только на одну пуговицу, поэтому сверкала через разрез черным бюстгальтером.
Аутфит она дополнила шелковым платком молочного цвета с цветочным принтом, который накинула на плечи, а также гламурными кроссовками с пайетками.
На голове у певицы была черная бейсболка, а на лице – стильные очки. Уши звезда украсила серьгами-гвоздями, шею – золотыми цепочками, а руки – кольцами.
Напомним, Рианна в белом платье с декольте и шлейфом посетила церемонию вручения наград в Нью-Йорке.
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