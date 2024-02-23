В полосатом костюме и шелковой блузке: стильная Ума Турман на фэшн-шоу в Милане

Не часто 53-летнюю актрису можно увидеть на модных мероприятиях или светских событиях.

Ума Турман стала гостем показа бренда Tom Ford. Фэшн-шоу состоялось в рамках Миланской недели моды. Бренд представил коллекцию сезона осень/зима 2024-2025.

Для своего выхода звезда выбрала черный брючный костюм в полоску, сверкавший на свете, и черную шелковую блузку с пикантным декольте. Лук она дополнила лакированным крокодиловым поясом с металлической фурнитурой и черными замшевыми босоножками с бантиками.

Ума Турман / Фото: Getty Images

Турман сделала идеально ровную укладку с боковым пробором и нежный макияж. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, на шее – массивное золотое украшение, а на руке – золотой браслет. Темно-бордовый маникюр и педикюр завершили аутфит Умы.

Напомним, дочь Умы Труман – 25-летняя актриса Мая Хоук – посетила презентацию фильма "Маэстро" в Лос-Анджелесе. Но на ивенте она появилась в мини-платье от Prada, посольством которого она является.

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