В полосатом костюме и шелковых босоножках: Сара Джессика Паркер в новом луке на съемках

Премьера сериала запланирована на декабрь 2021 года.
Сару Джессику Паркер и ее коллег по сериалу "Секс в большом городе" Кристин Дэвис и Синтию Никсон подловили во время работы. Актрисы играли одну из новых сцен в предстоящем сериале And Just Like That... работа над шоу, конечно же, ведется в Нью-Йорке.
Сара Джессика, как всегда, была яркой и в роскошной обуви. В этот раз костюмеры подобрали для актрисы босоножки цвета фуксии от Saint Laurent. Модель называется Ivy, а ее отделка выполнена из шелка. Мыс босоножек украшают большие цветы, которые акцентирует на себе все внимание. Стоимость такой пары обуви - 669 долларов.
Также на Паркер были полосатые брюки и блейзер. Волосы актрисы традиционно уложили в легкие локоны.
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