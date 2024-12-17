В полосатом костюме: Николь Кидман кокетливо позировала фотографам в Нью-Йорке

Актриса сейчас занимается продвижением нового фильма со своим участие.
Оскароносная звезда Николь Кидман попала под прицел папарацци в Нью-Йорке - 57-летняя актриса направлялась на интервью на программу "Позднего шоу со Стивеном Кольбером".
Ее подловили на улице в полосатом костюме черного цвета, который включал жакет и классические прямые брюки. Носила Николь этот наряд в сочетании с туфлями на каблуках, шифоновой блузой и черной сумкой.
Также она распустила волосы и сделала макияж. Интересным дополнением лука стала брошь-цветок на ее жакете.
Затем папарацци сделали еще одно фото звезды, но когда она уже выходила из студии и шла к своей машине. Николь немного переоделась, заменив блузу белой футболкой с принтом фильма "Хорошая плохая девочка", в котором она сыграла вместе с Харрисом Дикинсоном и Антонио Бандерасом. Увидев фотографов она начала кокетливо позировать, чтобы привлечь внимание к своей футболке.
Недавно на премьере этого фильма Кидман появилась в роскошном розовом платье от Модного дома Balenciaga. Оно было полностью расшито объемными цветами из нежного шифона.
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