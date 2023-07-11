В полосатом костюме от Ralph Lauren: стильная Сиенна Миллер на мероприятии в Великобритании

Наряд был лаконичным, но стильным и отлично подходил для мероприятия.
Актриса Сиенна Миллер посетила седьмой день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне, а затем вечеринку организованную брендом Ralph Lauren и изданием British Vogue.
Соответственно 41-летняя звезда выбрала наряд от бренда Ralph Lauren - это был синий летний костюм в тонкую белую полоску, который состоял из жакета на одной пуговице и с поясом и широких брюк.
Наряд актриса дополнила плетеной небольшой сумкой с коричневыми ручками и несколькими золотыми украшениями.
Также это мероприятие посетила британская модель Лила Мосс - дочь легендарной супермодели 90-х Кейт Мосс. Девушка также с ног до головы была в вещах от Ralph Lauren.
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