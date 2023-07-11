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В полосатом костюме от Ralph Lauren: стильная Сиенна Миллер на мероприятии в Великобритании

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
428
Время на прочтение
1 мин
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В полосатом костюме от Ralph Lauren: стильная Сиенна Миллер на мероприятии в Великобритании

Сиенна Миллер / Фото: Getty Images

Наряд был лаконичным, но стильным и отлично подходил для мероприятия.

Актриса Сиенна Миллер посетила седьмой день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне, а затем вечеринку организованную брендом Ralph Lauren и изданием British Vogue.

Соответственно 41-летняя звезда выбрала наряд от бренда Ralph Lauren - это был синий летний костюм в тонкую белую полоску, который состоял из жакета на одной пуговице и с поясом и широких брюк.

Наряд актриса дополнила плетеной небольшой сумкой с коричневыми ручками и несколькими золотыми украшениями.

Сиенна Миллер / © Getty Images
Сиенна Миллер / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетила британская модель Лила Мосс - дочь легендарной супермодели 90-х Кейт Мосс. Девушка также с ног до головы была в вещах от Ralph Lauren.

Лила Мосс / © Getty Images
Лила Мосс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
428
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