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В полосатом костюме-пижаме: Эшли Робертс сфотографировали в стильном аутфите в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
151
Время на прочтение
1 мин
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В полосатом костюме-пижаме: Эшли Робертс сфотографировали в стильном аутфите в Лондоне

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Звезда эффектно продефилировала к своей машине.

41-летняя ведущая на британском радио и экс-участница культовой бурлеск-группы The Pussycat Dolls очень часто попадает под прицел фотографов, когда выходит из офиса после утреннего эфира. Однако она заработала себе славу не только из-за работы в мире шоу-бизнеса, но и как одна из главных лондонских модниц.

На днях Эшли опять сфотографировали. Звезда была одета в синий легкий оверсайз-костюм в полоску. Наряд был выполнен в пижамном стиле и состоял из рубашки и штанов.

Дополнила образ девушка классическим пальто нежно-бежевого оттенка, туфлями-лодочками и любимой белой сумкой от Balenciaga с короткими ручками. Завершением этого аутфита стали солнцезащитные очки, легкий макияж и прическа.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Вероятно, ее лук был от магазина The Frankie Shop.

Костюм, как у Эшли Робертс / ©
Костюм, как у Эшли Робертс

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Дата публикации
Просмотры
151
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