В полосатом костюме с обнаженным животом: Флоренс Пью на коктейльной вечеринке в Лондоне

Флоренс Пью / © Getty Images

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Флоренс Пью посетила коктейльную вечеринку по случаю получения креативным директором Coach Стюартом Уэверсом ордена OBE. Ивент прошел в Лондоне.

Актриса позировала перед фотографами в стильном луке. На ней был черный костюм в полоску, состоявший из летнего пальто, кроп-топа и брюк свободного кроя.

Флоренс Пью / © Getty Images

Свой аутфит Пью дополнила золотой цепочкой, которая украшала шею и живот, черной сумкой с ручкой-цепочкой и молочными босоножками.

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Флоренс сделала укладку с локонами, макияж с бежевой помадой, уши украсила золотыми серьгами, а в носу был серебряный пирсинг.

Напомним, Флоренс Пью на показ фильма «Громовержцы» в Нью-Йорке пришла в кожаном черном платье с высоким разрезом от бренда Loewe.