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- Шоу-бизнес
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В полосатом костюме с обнаженным животом: Флоренс Пью на коктейльной вечеринке в Лондоне
29-летняя британская актриса в стильном образе от Coach появилась на мероприятии.
Флоренс Пью посетила коктейльную вечеринку по случаю получения креативным директором Coach Стюартом Уэверсом ордена OBE. Ивент прошел в Лондоне.
Актриса позировала перед фотографами в стильном луке. На ней был черный костюм в полоску, состоявший из летнего пальто, кроп-топа и брюк свободного кроя.
Свой аутфит Пью дополнила золотой цепочкой, которая украшала шею и живот, черной сумкой с ручкой-цепочкой и молочными босоножками.
Флоренс сделала укладку с локонами, макияж с бежевой помадой, уши украсила золотыми серьгами, а в носу был серебряный пирсинг.
Напомним, Флоренс Пью на показ фильма «Громовержцы» в Нью-Йорке пришла в кожаном черном платье с высоким разрезом от бренда Loewe.