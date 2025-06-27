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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
909
Время на прочтение
1 мин

В полосатом костюме с обнаженным животом: Флоренс Пью на коктейльной вечеринке в Лондоне

29-летняя британская актриса в стильном образе от Coach появилась на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Флоренс Пью

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью посетила коктейльную вечеринку по случаю получения креативным директором Coach Стюартом Уэверсом ордена OBE. Ивент прошел в Лондоне.

Актриса позировала перед фотографами в стильном луке. На ней был черный костюм в полоску, состоявший из летнего пальто, кроп-топа и брюк свободного кроя.

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Свой аутфит Пью дополнила золотой цепочкой, которая украшала шею и живот, черной сумкой с ручкой-цепочкой и молочными босоножками.

Флоренс сделала укладку с локонами, макияж с бежевой помадой, уши украсила золотыми серьгами, а в носу был серебряный пирсинг.

Напомним, Флоренс Пью на показ фильма «Громовержцы» в Нью-Йорке пришла в кожаном черном платье с высоким разрезом от бренда Loewe.

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Дата публикации
Количество просмотров
909
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