В полосатом костюме-тройке: главный герой фильма "Супермен" с женой-красавицей появился на премьере

Дэвид Коренсвет / © Associated Press

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В Лос-Анджелесе, в Китайском театре TCL, состоялась премьера супергеройского экшена "Супермен" . Презентовать фильм появился исполнитель главной роли Дэвид Коренсвет. Актер пришел на мероприятие в сопровождении своей жены — Джулии Бест Уорнер, на которой он женился в 2023 году.

Джулия Бест Уорнер и Дэвид Коренсвет / © Associated Press

Дэвид надел на ивент темно-синий костюм-тройку в полоску, состоявший из пиджака, жилета и брюк, светло-голубую рубашку с белым воротником и темно-синий галстук. Обут он был в черные кожаные туфли.

Дэвид Коренсвет / © Associated Press

Джулия продемонстрировала нежный аутфит в шелковом платье макси мятного оттенка, под которое она не одела бюстгальтер. Наряд имел американскую пройму и халтер с драпировкой.

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Джулия Бест Уорнер и Дэвид Коренсвет / © Associated Press

О фильме:

Новый «Супермен» – это первый фильм обновленной киновселенной DC от режиссера Джеймса Ганна. Это история о молодом Кларке Кенте, который пытается сбалансировать свою двойную жизнь — журналиста и супергероя. Преисполненный веры в добро человечества, он сталкивается с самым могущественным врагом - Лексом Лютором (Николас Голт), который не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить символ надежды. Лента объединяет масштабные экшн-сцены, юмор и душевность, открывая новую эру легендарного героя.

Композиторами супергеройского экшена выступили Джон Мерфи («Стражи Галактики 3», «Большой куш») и Дэвид Флеминг (сериал «Последние из нас»).

В украинский прокат фильм «Супермен» выходит 10 июля.

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