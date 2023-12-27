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В полосатом купальнике: британская телезвезда похвасталась пышным и сексуальным бюстом

В полосатом купальнике: британская телезвезда похвасталась пышным и сексуальным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
71
Время на прочтение
1 мин
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В полосатом купальнике: британская телезвезда похвасталась пышным и сексуальным бюстом

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри часто делится с фолловерами горячим контентом.

Британская телезвезда Хлоя Ферри поделилась в Instagram новым пикантным селфи.

Красавица предстала в молочном бикини с коричневыми полосками, демонстрируя пышный сексуальный бюст.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Она сделала "мокрую укладку", закинув волосы на одну сторону, макияж с акцентом на глазах и украсила шею подвеской в виде морской золотой звезды на веревке. В ушах у нее были такие же большие золотые звезды.

"Островная девушка", – подписала фото Ферри.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри сфотографировалась в изумрудном белье и гартерах, хвастаясь сексуальными формами.

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Дата публикации
Просмотры
71
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