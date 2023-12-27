В полосатом купальнике: британская телезвезда похвасталась пышным и сексуальным бюстом

Хлоя Ферри часто делится с фолловерами горячим контентом.
Британская телезвезда Хлоя Ферри поделилась в Instagram новым пикантным селфи.
Красавица предстала в молочном бикини с коричневыми полосками, демонстрируя пышный сексуальный бюст.
Она сделала "мокрую укладку", закинув волосы на одну сторону, макияж с акцентом на глазах и украсила шею подвеской в виде морской золотой звезды на веревке. В ушах у нее были такие же большие золотые звезды.
"Островная девушка", – подписала фото Ферри.
Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри сфотографировалась в изумрудном белье и гартерах, хвастаясь сексуальными формами.
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