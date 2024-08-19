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В полосатом мини и драных колготках: Дженна Ортега под прицелом папарацци

В полосатом мини и драных колготках: Дженна Ортега под прицелом папарацци

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Девушка сейчас занимается продвижением фильма "Битлджюс Битлджюс", в котором сыграла.

Голливудская актриса Дженна Ортега оказалась в центре внимания, когда выходила со своего автомобиля и направлялась на интервью в Нью-Йорке. Звезда выглядела эффектно и необычно, ведь опять надела наряд в полоску.

Она сочетала мини-платье с укороченным жакетом, рукава у которого были три четверти. Также Ортега надела полосатые колготки, который ее немного подвели - на них было много затяжек и они даже порвались.

Также девушка дополнила свой образ туфлями со шнуровкой и на огромной платформе от Vivienne Westwood. Лук она завершила солнцезащитными очками, высокой прической и несколькими украшениями.

Дженна Ортега / © Getty Images
Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Днем ранее на фотоколле Дженна продемонстрировала тоже полосатый наряд, но от Dolce & Gabbana, который включал жакет и юбку-карандаш.

Дженна Ортега / © Associated Press
Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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