В полосатом мини и драных колготках: Дженна Ортега под прицелом папарацци

Девушка сейчас занимается продвижением фильма "Битлджюс Битлджюс", в котором сыграла.
Голливудская актриса Дженна Ортега оказалась в центре внимания, когда выходила со своего автомобиля и направлялась на интервью в Нью-Йорке. Звезда выглядела эффектно и необычно, ведь опять надела наряд в полоску.
Она сочетала мини-платье с укороченным жакетом, рукава у которого были три четверти. Также Ортега надела полосатые колготки, который ее немного подвели - на них было много затяжек и они даже порвались.
Также девушка дополнила свой образ туфлями со шнуровкой и на огромной платформе от Vivienne Westwood. Лук она завершила солнцезащитными очками, высокой прической и несколькими украшениями.
Днем ранее на фотоколле Дженна продемонстрировала тоже полосатый наряд, но от Dolce & Gabbana, который включал жакет и юбку-карандаш.
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