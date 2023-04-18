В полосатом мини и на каблуках: стильная Эшли Робертс прогулялась по Лондону

Ведущая Эшли Робертс была запечатлена папарацци после рабочего утра на студии Heart Breakfast Radio Studios в Лондоне.

В этот день знаменитость продемонстрировала стильный лук в коротком полосатом платье от Michael Kors, которое похоже надела без бюстгальтера или с очень тонким бюстгальтером, через который просвечивались ее соски.

Образ свой Эшли дополнила сумкой от Jacquemus и парой телесных туфель на каблуке из лаковой кожи. Робертс собрала свои светлые волосы в небрежный низкий хвост, сделала макияж в теплых нюдовых оттенках, надела солнцезащитные очки и несколько золотых серьг-гвоздиков.

Ногти у нее были накрашены салатовым лаком. Звезда дефилировала по улице и охотно позировала фотографам.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход звезду сфотографировали в комплекте от бренда TANAKA VINTAGE, что специализируется на винтажной одежде, которую переделывает. В частности, на Робертс был образ, сделанный из винтажной рубашки лимонного цвета от бренда Saint Laurent - укороченной рубашки и мини-юбки с белой резинкой на талии.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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