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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
519
Время на прочтение
1 мин

В полосатом мини-платье с пайетками: Николь Шерзингер в кокетливом луке пришла на мюзикл

46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls любит носить короткие наряды, подчеркивающие ее стройные ноги.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер посетила премьеру мюзикла «BOOP! The Musical» на Бродвее, основанном на анимационном персонаже Бетти Буп, в театре Broadhurst Theatre в Нью-Йорке.

Там артистка появилась в кокетливом луке. На ней было черно-белое полосатое мини-платье с пайетками и без бретелек, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру, и ее красивые ноги.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Аутфит Николь дополнила черными остроносыми лакированными туфлями на шпильках. Она собрала волосы в гладкий пучок и сделала насыщенный макияж с длинными ресницами, блестяще дымчатыми тенями и красной помадой.

Напомним, Николь Шерзингер на вечеринку по случаю премьеры спектакля «Отелло» на Бродвее надела бежевый жакет с глубоким вырезом, который она надела на голое тело, и плиссированную юбку цвета кэмел.

Дата публикации
Количество просмотров
519
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