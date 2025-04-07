В полосатом мини-платье с пайетками: Николь Шерзингер в кокетливом луке пришла на мюзикл

Николь Шерзингер / © Getty Images

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Николь Шерзингер посетила премьеру мюзикла «BOOP! The Musical» на Бродвее, основанном на анимационном персонаже Бетти Буп, в театре Broadhurst Theatre в Нью-Йорке.

Там артистка появилась в кокетливом луке. На ней было черно-белое полосатое мини-платье с пайетками и без бретелек, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру, и ее красивые ноги.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Аутфит Николь дополнила черными остроносыми лакированными туфлями на шпильках. Она собрала волосы в гладкий пучок и сделала насыщенный макияж с длинными ресницами, блестяще дымчатыми тенями и красной помадой.

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Напомним, Николь Шерзингер на вечеринку по случаю премьеры спектакля «Отелло» на Бродвее надела бежевый жакет с глубоким вырезом, который она надела на голое тело, и плиссированную юбку цвета кэмел.