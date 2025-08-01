В полосатом наряде и блузке Dior: роскошная Эмили Блант на съемочной площадке фильма "Дьявол носит Prada 2"

Эмили Блант / © Getty Images

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Папарацци подловили Эмили Блант на съемочной площадке фильма "Дьявол носит Prada 2" в Нью-Йорке. Она шла уверенной походкой и с серьезным выражением лица.

Актриса продемонстрировала роскошный вид. На ней был стильный черный костюм в белую полоску, который состоял из широких брюк и корсетного топа со шнуровкой и на бретельках. На Эмили также была белая рубашка с черной надписью Dior и черные туфли на интересных платформах-каблуках.

Эмили Блант / © Getty Images

Аутфит Блант дополнила большой черной сумкой от Dior. Рыжие волосы актрисы были распущены, а на лице у нее были солнцезащитные очки.

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Напомним, Эмили Блант сыграла в фильме «Дьявол носит Prada» Эмили Чарльтон — многострадальную ассистентку главного редактора журнала о моде Runway Миранды Пристли, роль которой исполнила Мэрил Стрип, а Энн Хэтэуэй сыграла ее младшую ассистентку Энди Сакс. Все три кинозвезды возвращаются в свои роли в продолжении вместе с новыми актерами Люси Лью, Джастином Теру, Би Джей Новаком и Полин Шаламе.

Во втором фильме персонаж Блант, Эмили Чарльтон, поднялась по карьерной лестнице и теперь имеет власть, необходимую Миранде, создающая условия для увлекательного столкновения амбиций, преданности и модной политики.

Хотя детали сюжета все еще держатся в тайне, источники предполагают, что фильм может быть вдохновлен романом Лорен Вайсбергер 2013 года «Месть носит Prada», рассказывающий о жизни Энди после подиума, когда она становится редактором журнала, но затем обнаруживает, что Миранда снова возвращается в свой мир.

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года – через 20 лет после выхода первой ленты.

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