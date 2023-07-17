В полосатом наряде и на каблуках: стильная Лили Джеймс посетила вечеринку после Уимблдона

Актриса Лили Джеймс, известная по роли в нашумевшем мини-сериале "Пэм и Томми", посетила вечеринку в Великобритании, которая прошла после Уимблдонского турнира. Мероприятие было организовано брендом Ralph Lauren, соответственно, гости пришли на него одетые в вещи от этой марки.

На Лили в тот день был полосаты легкий наряд состоящий из рубашки и брюк, которые она сочетала с темно-синим блейзером, рукава, которого носила подвернутыми, а также белыми босоножками на каблуках.

Образ звезда дополнила небольшой сумкой-портфелем, золотыми украшениями на шее и руках, а также укладкой и легким макияжем.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

Ранее в наряде от Ralph Lauren на подобном мероприятии появилась актриса Сиенна Миллер - это был синий летний костюм в тонкую белую полоску, который состоял из жакета на одной пуговице и с поясом и широких брюк.

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