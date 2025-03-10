В полосатом наряде из прозрачной ткани: Николь Кидман блистала на премьере

57-летняя актриса Николь Кидман посетила мировую премьеру фильма "Холланд" в театре Paramount, который показали в рамках конференции и фестиваля South by Southwest.

Перед камерами она позировала в необычном наряде из тонкой полосатой ткани, который был создан брендом Fendi. Платье из коллекции весна-лето 2008 года.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Юбка у наряда была двухслойной и создавалось впечатление, что на ней на самом деле два платья. А вот верхняя часть платья напоминала пелерину, которая прикрывала плечи. Носила свой наряд Николь в сочетании с черными туфлями и украшениями. Волосы она собрала в высокий хвост и завязала черной лентой.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Напомним, что ранее Николь появилась на гала-вечере "Женщина года", который проводился изданием TIME в Западном Голливуде. Оскароносная звезда выбрала для своего появления нежное платье А-силуэта персикового цвета.

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