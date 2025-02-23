В полосатом наряде с прозрачной юбкой: Деми Мур с крошечным песиком на руках появилась на премии

62-летняя голливудская актриса выбрала для своего выхода аутфит от бренда Thom Browne.

Деми Мур посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию вручения наград Film Independent Spirit Awards 2025.

На мероприятие актриса пришла вместе со своим домашним любимцем – чихуахуа по кличке Пилаф, которого держала на руках. С этой крохотной собачкой звезда практически неразлучна – его она берет почти на все светские мероприятия и фэшн-ивенты.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Деми выглядела красиво в черном прозрачном наряде от бренда Thom Browne с полосатой разноцветной подкладкой. Он состоял из корсетного платья миди и жакета.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Звезда обула черные лакированные слингбэки на шпильках. А еще Мур пополнила лук интересной сумкой в виде собаки на цепочке.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Деми сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – коктейльными кольцами. На улице актриса была в черных солнцезащитных очках.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Деми Мур появилась со своей собакой на ужине по случаю запуска коллекции Crate&Barrel от дизайнера интерьера Бригитты Романек в Голливуде.

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