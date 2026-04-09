В полосатом наряде с разрезом до бедра: Ева Лонгория продемонстрировала новый эффектный образ

Ева Лонгория попала в объективы папарацци, когда вышла из студии ABC в Нью-Йорке. Актриса побывала на шоу Good Morning America, в эфире которого рассказала о съемках во Франции нового сезона своего сериала о путешествиях и кулинарии «В поисках». Она также поделилась опытом своей режиссерской работы — комедийного фильма от Netflix «Пятое колесо», главную роль в котором сыграет Ким Кардашьян. А еще звезда рассказала о своей программе наставничества, которая помогает женщинам-режиссерам получить реальный опыт.

Для появления в студии Ева выбрала стильный бежевый костюм в полоску, состоящий из рубашки с расстегнутыми верхними пуговицами и завернутыми манжетами, а также из юбки миди с акцентным верхом-поясом и с высоким разрезом до бедра.

Лук Лонгория дополнила бежевыми остроносыми туфлями с ремешками и на шпильках, в которых мы ее видели в сочетании с белым нарядом. У актрисы была красивая прическа с локонами, макияж с коричневой помадой и красный маникюр. Шею она украсила золотой цепочкой с подвеской, а руки — золотыми кольцами.

