В полосатом платье и больших туфлях: Рэйчел Зеглер в объективах папарацци

Актриса обула туфли не по размеру.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала звезда фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" и будущей ленты "Белоснежка" – Рэйчел Зеглер.

Актриса выглядела красиво в сером полосатом платье миди сложного кроя с разрезом спереди. Наряд хорошо подчеркнул ее стройную фигуру.

Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

Платье она дополнила черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках, которые были на нее великоваты.

В руке Рэйчел держала черную лакированную сумку на золотой цепочке. Звезда сделала прическу "Мальвина", нежный макияж, маникюр со стразами и завершила лук украшениями с камнями.

Напомним, Рэйчел Зеглер продемонстрировала пикантный аутфит в черном прозрачном платье макси, расшитом блестками.

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