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- Шоу-бизнес
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В полосатом платье и с красивой укладкой: Элли Голдинг посетила Уимблдон
Британская певица Элли Голдинг сходила на Уимблдонский теннисный турнир.
Знаменитость была замечена фотографами во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне. На Элли было полосатое платье без рукавов, в руках звезда держала маленькую сумку на короткой ручке.
Свой образ Голдинг дополнила несколькими золотыми серьгами, браслетом на запястье и несколькими кольцами на пальцах.
А также сделала натуральный дневной макияж и распустила красивые белокурые волосы, уложив их на одну сторону.
Напомним, на днях на трибунах Уимблдона были замечены сын принцессы Анны и его девушка Харриет Сперлинг, которая выбрала для появления на публике небесно-голубой короткий топ от Wiggykit с вырезом на декольте и и такую же юбку с белой вышивкой.