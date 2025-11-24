В полосатом платье и со стеганой сумочкой: Аманда Холден показала эффектный вариант офисного лука

Аманда Холден / © Getty Images

В объективы папарацци в Лондоне попала Аманда Холден, когда выходила из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Ведущая продемонстрировала эффектный вариант офисного образа. На ней было черное закрытое платье миди в белую полоску и с воротником-хомутом. Талию она подчеркнула тонким тканевым ремешком в тон. На плечи звезда накинула классическое черное пальто.

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда дополнила аутфит черными туфлями-лодочками, черными капроновыми колготами и черной стеганой сумкой с ручкой-цепочкой от Chanel.

У Холден была красивая прическа с локонами, нежный макияж и маникюр цвета гнилой вишни. Уши она украсила лаконичными серьгами, шею - золотыми цепочками, а руки - золотыми браслетами и кольцами.

Напомним, в прошлый раз Аманда Холден появилась на улицах Лондона в монохромном луке. На ней было женственное оливковое трикотажное платье и пальто в тон.