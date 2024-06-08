В полосатом платье на одно плечо: Ким Кэттролл блистала на вечеринке в Афинах

Черно-белое платье актриса разбавила неожиданным аксессуаром - розовой сумкой.
Звезда сериала "Секс в большом городе" Ким Кэттролл посетила Грецию, поскольку там состоялась вечеринка открытия Manko Athens, проводимая в рамках мероприятия One&Only Aesthesis Grand Opening Party. На 67-летней звезда было эффектно платье от Модного дома Balmain.
Ее наряд был длинным, на одно плечо и в асимметричную белую и черную полоску по всей длине. Также его украшал один длинный рукав.
Дополнила она образ массивными серьгами и браслетом, а также солнцезащитными очками. Самой интересной частью лука стала розовая сумка на длинной цепочке, ведь она выделялась из-за своего яркого оттенка.
Мероприятие Ким посетила со своим бойфрендом Расселом Томасом. Общим снимком она поделилась на своей странице в Instagram.
Также эту вечеринку посетила австралийская поп-звезда Кайли Миноуг. 56-летняя женщина выбрала для мероприятия в Греции тоже лук от Balmain, но ее платье было на тонких бретельках и расшито пайетками.
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