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- Шоу-бизнес
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В полосатом платье с одним рукавом: 59-летняя Брук Шилдс появилась на мероприятии
Актриса посетила мировую премьеру мюзикла The Amateur at Jazz в Нью-Йорке.
Брук Шилдс, которой уже совсем скоро исполнится 60 лет, появилась на публике в длинном черно-белом платье от Модного дома Balmain.
Этот наряд была прямым и выполнен в знаменитую полоску — это узнаваемый дизайн, который Модный дом использует в своих нарядах на протяжении многих лет.
Образ Шилдс дополнила золотым клатчем-коробкой, а также множеством украшений. Волосы звезда распустила, а на лице сделала сверкающий макияж.
Отметим также, что подобные полоски появились в новой коллекции Balmain осень-зима 2025-2026, которую в рамках Недели моды презентовали в Париже. Одно из платьев в подобном стиле демонстрировала на подиуме модель Карина Мазяр.