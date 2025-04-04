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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
355
Время на прочтение
1 мин

В полосатом платье с одним рукавом: 59-летняя Брук Шилдс появилась на мероприятии

Актриса посетила мировую премьеру мюзикла The Amateur at Jazz в Нью-Йорке.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс, которой уже совсем скоро исполнится 60 лет, появилась на публике в длинном черно-белом платье от Модного дома Balmain.

Этот наряд была прямым и выполнен в знаменитую полоску — это узнаваемый дизайн, который Модный дом использует в своих нарядах на протяжении многих лет.

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Образ Шилдс дополнила золотым клатчем-коробкой, а также множеством украшений. Волосы звезда распустила, а на лице сделала сверкающий макияж.

Отметим также, что подобные полоски появились в новой коллекции Balmain осень-зима 2025-2026, которую в рамках Недели моды презентовали в Париже. Одно из платьев в подобном стиле демонстрировала на подиуме модель Карина Мазяр.

Карина Мазяр / © Getty Images

Карина Мазяр / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

© Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

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