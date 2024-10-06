В полосатом платье с прозрачной юбкой: Эмма Стоун надела наряд из новой коллекции Louis Vuitton

Она - амбассадор и давняя поклонница этого бренда, поэтому всегда его выбирает на важные мероприятия.
Лауреат "Оскара" - 35-летняя актриса Эмма Стоун - посетила 62-й Нью-Йоркский кинофестиваль. Она вместе с мужем Дэйвом Маккэри появилась на показе фильма Настоящая боль.
Актриса вышла к фотографам в полосатом платье очень необычного дизайна. У него была накидка с завязками, расклешенная длинная полупрозрачная юбка, а также черное боди.
Наряд Эмма дополнила туфлями на каблуках и золотым многослойным украшении на шее.
Макияж у Стоун был лаконичным и нежным, как и прическа - волосы ей стилисты уложили в легкие волны.
Это полосатое платье было из новой коллекции весна-лето 2025 Louis Vuitton. Наряд Модный дом презентовал в Париже на Неделе моды.
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