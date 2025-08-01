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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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272
Время на прочтение
1 мин

В полосатом платье с высоким разрезом: Николь Шерзингер продемонстрировала новый эффектный лук

47-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls выглядела стройно и красиво.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Getty Images

Папарацци запечатлели Николь Шерзингер в районе Мидтаун в Нью-Йорке.

Знаменитость, как всегда, выглядела прекрасно. Она была одета в черное асимметричное платье миди в светлую полоску. Наряд имел одно оголенное плечо, короткие рукава, драпировку на животе с блестящей деталью и высокий разрез, который позволил Шерзингер продемонстрировать стройные ноги.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Лук Николь дополнила черными остроносыми кожаными туфлями на шпильках, золотыми серьгами с бриллиантами, золотой деликатной цепочкой и золотыми браслетами и кольцами. У артистки была укладка с локонами и боковым пробором, насыщенный макияж и нюдовый маникюр.

Напомним, ранее Николь Шерзингер появилась на улицах Нью-Йорка в стильном образе lady in red.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

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