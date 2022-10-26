В полосатом платье со шлейфом: Гвинет Пэлтроу в оригинальном образе от Carolina Herrera

Звезда любит эффектные образы и не боится показывать тело. Предлагаем рассмотреть один из последних нарядов актрисы.

Всего месяц назад, в честь 50-летия, актриса Гвинет Пэлтроу продемонстрировала свою стройную фигуру, полностью покрытую золотой краской. Тогда мир был поражен этими снимками.

Теперь актриса посетила светское мероприятие в Беверли-Хиллз, посвященное 250-летию легендарного бренда шампанского Veuve Clicquot. Перед камерами Гвинет появилась в оригинальном платье на одно плечо от бренда Carolina Herrera.

Наряд вошел в коллекцию весна-лето 2023, был выполнен из легкой ткани в полоску, а вот украшением платья стали вырез на животе, шлейф, пышный рукав и высокий разрез сбоку, который открывал ногу Пэлтроу.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Getty Images

Напомним, также это мероприятие посетила еще одна звезда - актриса супергеройских фильмов о "Чудо-женщине" Галь Гадот. Перед камерами она появилась в платье от Michael Kors.

Галь Гадот / Фото: Getty Images

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