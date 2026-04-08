ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

В полосатом поло и воздушной юбке с бантами: Эль Фэннинг в нежном луке сходила на шоу

Актриса сейчас активно занимается промокампанией мини-сериала, в котором сыграла главную роль.

Автор публикации
Алина Онопа
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Getty Images

Папарацци подловили Эль Фэннинг возле студии ABC в Нью-Йорке, куда она шла на развлекательное шоу, чтобы рассказать о своей новой работе — она сыграла главную роль в драматическом мини-сериале «У Марго проблемы с деньгами», созданном Дэвидом Э. Келли по мотивам одноименного романа 2024 года Руфи Торп.

Увидев фотографов, Эль обрадовалась, улыбнулась и начала им позировать. Актриса мило выглядела в нежном аутфите. На звезде было желтое поло в полоску и светлая воздушная многослойная юбка с блеском выше колен, которая на талии сбоку была украшена двумя бантами — голубым и молочным с цветком.

Наряд Эль дополнила бледно-голубыми сатиновыми мюлями на шпильках. Волосы она собрала в хвост, дополнив их голубой лентой, и сделала макияж с коралловой помадой.

Напомним, Эль Фэннинг на радиоэфир надела розовое платье от бренда Alberta Ferretti.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie